Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области

Ковальчук: мужчина пострадал при атаке ВСУ на поселок Белая Березка

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на поселок Белая Березка, заявил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, из-за удара дрона загорелся жилой дом. Пострадавшего доставили в больницу, на месте работают оперативные службы.

В результате террористических действий, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, — написал Ковальчук.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что один человек получил ранения в Херсонской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ. Он отметил, что удар БПЛА пришелся по Великим Копаням. Медики оказали пострадавшему помощь на месте. Кроме того, обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Крынки, Нечаево, Песчановка и Солонцы.