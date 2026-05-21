«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС

Украине могут предложить специальный статус в Европейском союзе в качестве компенсации за «отходящие России территории», выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, такая инициатива исходит от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который лично заботится об ускорении интеграции Киева с Западом.

Я думаю, что Мерц лично пообещал Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru), что позаботится о быстрой интеграции Киева с Западом. В ЕС Украина попасть не может, она не выполнила и не выполнит нужных условий. Ассоциированный статус у страны давно есть, но Киеву этого мало. Германия в ЕС начинает проявлять лидерство, которое характеризуется расширением объединения. Поэтому я думаю, что Мерцу в его планах не откажут, ведь европейские страны нуждаются в финансово сильной Германии. Украине, в виде компенсации за отходящие РФ восточные территории предложат статус протектората в ЕС, половину членства без права решающего голоса, но с участием во всех саммитах в Брюсселе, — предположил Рар.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина не захочет получать место в Европейском союзе, если его предоставят без права голоса. По словам эксперта, Киев надеется, что из-за заслуг его должны «упрашивать вступить» в объединение.