Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:13

«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС

Политолог Рар: Украине хотят дать специальный статус в ЕС в качестве компенсации

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украине могут предложить специальный статус в Европейском союзе в качестве компенсации за «отходящие России территории», выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, такая инициатива исходит от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который лично заботится об ускорении интеграции Киева с Западом.

Я думаю, что Мерц лично пообещал Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru), что позаботится о быстрой интеграции Киева с Западом. В ЕС Украина попасть не может, она не выполнила и не выполнит нужных условий. Ассоциированный статус у страны давно есть, но Киеву этого мало. Германия в ЕС начинает проявлять лидерство, которое характеризуется расширением объединения. Поэтому я думаю, что Мерцу в его планах не откажут, ведь европейские страны нуждаются в финансово сильной Германии. Украине, в виде компенсации за отходящие РФ восточные территории предложат статус протектората в ЕС, половину членства без права решающего голоса, но с участием во всех саммитах в Брюсселе, — предположил Рар.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Украина не захочет получать место в Европейском союзе, если его предоставят без права голоса. По словам эксперта, Киев надеется, что из-за заслуг его должны «упрашивать вступить» в объединение.

Европа
Украина
Германия
Фридрих Мерц
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Врач ответил, сколько чашек чая нужно выпивать в день
Решивший посмотреть на поезда подросток проник в коллектор метро и умер
Стало известно о мерах поддержки загрязненных мазутом территорий Кубани
Раскрыто, могут ли упавшие с балкона в Севастополе дети требовать выплат
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.