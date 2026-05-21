21 мая 2026 в 12:31

Политолог ответил, захочет ли Украина получить место в ЕС без права голоса

Политолог Светов: Украина не хочет получать место в Евросоюзе без права голоса

Украина не захочет получать место в Европейском союзе, если его предоставят без права голоса, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По словам эксперта, Киев надеется, что из-за заслуг его должны «упрашивать вступить» в объединение.

Украина, конечно, будет против вступления в ЕС без права голоса. Она твердит, что ее заслуги перед Европой столь велики, что ее должны упрашивать вступить в объединение и на руках внести в Евросоюз. Та идея, о которой высказался Фридрих Мерц (канцлер ФРГ. — NEWS.ru) [что Киеву необходимо получить особый статус в ЕС], действительно давно ходит. Она является продолжением мысли, что все члены Евросоюза больше не должны быть равноправными, обладать правом голоса при принятии каких-либо решений. В Европе предлагают поделить объединение на части, на так называемых старых членов, типа Германии, Франции и Италии, которым будет принадлежать главное слово, и новых, — пояснил Светов.

Он добавил, что при такой системе голоса стран Балтии, а также балканских государств фактически перестанут что-либо значить в объединении из-за разницы в численности населения. По словам политолога, на данных условиях в ЕС хотят принять не только Украину, но и Черногорию, Македонию и Сербию.

В ЕС предлагается, чтобы при голосовании стран учитывались не только, условно говоря, 60% голосов «за». Но и численность населения в отдавших эти самые голоса странах. Ясное дело, что в этих условиях государства Балтии и Балкан ничего не будут решать. У них в общей сложности населения меньше, чем в одной Германии. Поэтому тут речь об особых условиях вступления идет не только для Украины, но и для балканских государств. Там же в очереди стоят Черногория, Македония и даже Сербия. Предлагается, что эти страны примут в ЕС к 2030 году, чтобы они были членами, но права голоса вообще не имели, пока не выполнят все требования, — заключил Светов.

Ранее Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» ЕС без права голоса.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
