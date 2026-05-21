«Попытки затянуть петлю»: Захарова объяснила, как США «душат» Кубу

Попытки США «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы являются циничным воплощением доктрины Монро, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Гавана продолжает оставаться объектом грубого экономического давления со стороны Вашингтона.

Попытки Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с <...> топливно-энергетической блокадой является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро, — отметила дипломат.

По ее мнению, введение в начале мая новых американских санкций против компаний, ведущих бизнес на Кубе, — это очередной виток политики давления с целью «экономического удушения» острова. Такой подход со стороны США направлен на полную изоляцию и подавление независимой политики кубинского государства, резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и будет оказывать активную поддержку кубинскому народу.