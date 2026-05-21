21 мая 2026 в 12:50

«Попытки затянуть петлю»: Захарова объяснила, как США «душат» Кубу

Захарова: новые санкции США против Кубы являются воплощением доктрины Монро

Фото: МИД РФ
Попытки США «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы являются циничным воплощением доктрины Монро, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Гавана продолжает оставаться объектом грубого экономического давления со стороны Вашингтона.

Попытки Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с <...> топливно-энергетической блокадой является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро, — отметила дипломат.

По ее мнению, введение в начале мая новых американских санкций против компаний, ведущих бизнес на Кубе, — это очередной виток политики давления с целью «экономического удушения» острова. Такой подход со стороны США направлен на полную изоляцию и подавление независимой политики кубинского государства, резюмировала Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и будет оказывать активную поддержку кубинскому народу.

Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

