21 мая 2026 в 13:08

В Латвию залетел беспилотник ВСУ

Фото: Социальные сети
В Латвию залетел новый украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что это был FP-1. В небо подняли истребители НАТО

Угрозу беспилотной опасности объявили в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях страны. Жителей призвали спуститься в укрытия, а детей не выпускали из школ. В указанных регионах также приостановили движение поездов. Похожая ситуация в Латвии сохраняется третий день подряд.

Ранее сообщалось, что неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в воздушном пространстве Латвии. Из-за потенциальной угрозы в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях на востоке страны оперативно объявили режим воздушной опасности.

До этого министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил об уходе в отставку после падения беспилотников ВСУ на территории страны. Он добавил, что иностранные дроны не должны угрожать населению республики.

