Летом Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами антисанитарии, жажды и интенсивных авиаударов, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что армия России воспользуется ослабленной системой ПВО Украины.

Проблема украинской армии будет связана с ударами по их глубоким тылам и транспортной системе. Гарнизоны ВСУ отсекаются от путей поставок вооружения, боеприпасов и пополнения личного состава. Если говорить о ситуации на земле, то это все вместе взятое: жара, жажда, антисанитария. Думаю, у них появится еще больше трудностей, так как, предположу, Россия нарастит авиаудары и атаки с помощью БПЛА. Судя по всему, ПВО Украины находится в ослабленном состоянии, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин начали принудительно забирать на службу в ВСУ. Украинки подписывают контракты под давлением угроз и шантажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва будет продолжать специальную военную операцию на фоне воинственной риторики Киева. По его словам, Вооруженные силы РФ должны достичь своих целей.