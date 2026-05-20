20 мая 2026 в 10:43

Песков раскрыл, сколько еще будет длиться СВО

Песков: РФ на фоне агрессивных заявлений Киева будет продолжать СВО до победы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вооруженные силы РФ должны достигнуть поставленных целей.

На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей, — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что прекращение огня в зоне СВО возможно только тогда, когда глава Украины Владимир Зеленский прикажет вывести ВСУ с территории российских регионов. Так представитель Кремля ответил на вопрос о шагах для урегулирования конфликта.

Также американские аналитики сообщили, что союзники Украины согласились, что Киев не вернет потерянные территории. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечается в материале.

