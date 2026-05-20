Психотерапевт предупредил о последствиях просмотра ускоренных видео

Просмотр ускоренных видео может вызвать переутомление, рассказал «Вечерней Москве» психиатр, психотерапевт Алексей Вилков. По его словам, такой способ просмотра также увеличивает шансы развития тревожности.

Когда мозг постоянно находится в состоянии активности и усиленной концентрации внимания, чтобы усвоить ускоренную подачу информации, это со временем приводит к переутомлению, — рассказал Вилков.

Психотерапевт подчеркнул, что просмотр ускоренного контента также может спровоцировать проблемы с памятью, снижение концентрации внимания и рассеянность. По его словам, в качестве исключения такой способ просмотра не будет представлять опасности.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы. Она отметила, что забота о себе важна для сохранения внутреннего баланса и здоровья.