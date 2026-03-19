Психолог рассказала о пользе цифрового детокса

Цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив. Она отметила, что забота о себе важна для сохранения внутреннего баланса и здоровья.

Психолог объяснила, что мозг устает от нескончаемого потока информации. Она подчеркнула, что забота о ментальном здоровье включает и полезные физические привычки.

Романив посоветовала регулярно заниматься физической активностью, высыпаться и следить за питанием. Также она призвала обратить внимание на медитации и практики телесной осознанности.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что снижение экранного времени может увеличить уровень счастья. Она отметила, что такой способ поможет преодолеть фрагментацию внимания.