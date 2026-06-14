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14 июня 2026 в 22:06

Отдыхающие на турецком пляже обнаружили боевой дрон

A haber: на пляже в Турции нашли боевой беспилотник с боеприпасами

Морские дроны ВСУ Морские дроны ВСУ Фото: Социальные сети
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На побережье Турции обнаружили вооруженный беспилотник, способный нести боеприпасы, передает телеканал A haber. Аппарат был найден на пляже Капысую, расположенном на границе турецких провинций Бартын и Кастамону. Его принадлежность не установлена.

Первичный осмотр подтвердил, что найденное устройство является вооруженным беспилотником с возможностью нести боеприпасы. Сотрудники правоохранительных органов и профильные специалисты прибыли на место происшествия, где был оцеплен пляж и прилегающая территория. В качестве меры предосторожности зона была эвакуирована, а доступ граждан к опасной территории ограничен. В настоящее время турецкие власти выясняют, кто является владельцем аппарата и каковы были обстоятельства его появления в акватории Черного моря.

Ранее в Греции обнаружили украинский безэкипажный катер Magura V5. Морской дрон прибило к берегу Ионического моря недалеко от мыса Дукато. Как уточнили местные службы, катер с включенным двигателем находился в прибрежной пещере. Дрон был оснащен детонатором, антеннами и системами связи, но взрывчатки на нем не оказалось.

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