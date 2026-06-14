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14 июня 2026 в 11:40

Названы заболевания, которые нужно предотвращать в первую очередь

Ректор Глыбочко: болезни сердца нужно предотвращать в первую очередь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сердечно-сосудистые заболевания нужно предотвращать в первую очередь, заявил РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. По его словам, также важна профилактика рака и болезней легких. Он добавил, что эти группы патологий занимают первые места по показателям смертности.

Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые три места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний, — сказал Глыбочко.

Ранее кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин заявил, что главной причиной развития инсульта является гипертоническая болезнь, а также резкие перепады давления. По его словам, к критическому нарушению кровотока также приводит хронический атеросклероз сосудов головного мозга.

До этого кардиолог Евгений Кокин заявил, что критически ошибочно игнорировать тревожные сигналы организма во время тренировки, особенно тяжелой. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка могут быть признаками ишемии миокарда.

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