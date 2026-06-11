Кардиолог назвал главные причины инсульта

Главной причиной развития инсульта является гипертоническая болезнь, а также резкие перепады давления, заявил NEWS.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, к критическому нарушению кровотока также приводит хронический атеросклероз сосудов головного мозга.

Основная причина инсульта — это либо гипертоническая болезнь с резкими повышениями или снижениями давления, либо атеросклероз, который хронически развивается в сосудах головного мозга, постепенно перекрывая бляшкой кровоток. Вообще, это называют инфарктом мозга, потому что инсульт — это кровоизлияние. Фактически эти состояния идут параллельно. Атеросклероз развивается с момента рождения. Говорят, что можно увидеть изменения на эмбриональном уровне. Поэтому атеросклероз — это такая неприятность, с которой мы все сталкиваемся. Но у кого-то он развивается сильнее, у кого-то слабее, — пояснил Кондрахин.

Он добавил, что избежать заболевания можно, следуя простым правилам. По словам врача, необходимо следить за давлением, ограничить потребление сахара, алкоголя и соли.

Ранее врач Наталья Савицкая заявила, что регулярная физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижая риск гипертонии, ишемии и инсульта. Кроме того, по ее словам, умеренные нагрузки на постоянной основе улучшают кровообращение и позволяют контролировать вес.