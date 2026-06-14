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14 июня 2026 в 22:16

Трамп может обрушиться с критикой на ближайших союзников на саммите G7

Telegraph: Трамп на саммите G7 раскритикует Великобританию и Европу за миграцию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп на предстоящем саммите «Группы семи» (G7) намерен подвергнуть критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и европейских лидеров из-за высоких уровней нелегальной миграции, сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме. Поводом послужил недавний случай в Белфасте, где мигрант из Судана напал с ножом на местного жителя.

Европа может быть транзитным маршрутом для нелегальной миграции в США. Но, что еще важнее, когда вы меняете демографию и ценности союзной страны, вы тем самым влияете на весь Альянс, — сказал изданию высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Он также указал на риски для разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes). По его словам, участники не заинтересованы в управлении по законам шариата или в договорах с обществами, враждебными к западной самообороне и существованию.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вряд ли встретятся на саммите «Большой семерки» из-за натянутых отношений. Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что они могут посетить какие-либо общие мероприятия. Сейчас Украина в основном полагается на поддержку Евросоюза.

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Дональд Трамп
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миграция
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