Светлаков потратил два миллиона рублей на ментальное здоровье

Популярный комик Сергей Светлаков вместе с семьей отправился в элитную клинику в Карелии, чтобы справиться с психологическим выгоранием и стрессом. По данным Telegram-канала SHOT, общая стоимость оздоровительного отдыха составила около 2,2 млн рублей.

Большая часть этой суммы — 1,5 млн рублей — была потрачена на специализированную программу «Антистресс» для актера и его супруги, которая включает в себя полный чек-ап организма, различные виды массажей, грязевые ванны и косметологические процедуры. Для двоих сыновей артиста также приобрели общеоздоровительный курс стоимостью более полумиллиона рублей. Примечательно, что Светлаков посещает этот лечебно-диагностический центр уже пять лет, однако раньше он выбирал курсы для похудения, а программу по восстановлению ментального здоровья решил пройти впервые.

Ранее бывший резидент популярного юмористического шоу Comedy Club Магомед Муртазаалиев рассказал о причинах своего ухода из проекта. В интервью журналистке Алене Жигаловой он заявил, что решение покинуть передачу было связано с необъективностью креативного продюсера.