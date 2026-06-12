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12 июня 2026 в 07:13

В Европарламенте назвали срок возможного возобновления диалога с Россией

Депутат Лашшакова: ЕС будет вынужден начать диалог с РФ не позднее зимы

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
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Европейскому союзу рано или поздно придется вернуться к диалогу с Россией, а одним из ключевых факторов может стать ситуация в энергетической сфере, заявила ТАСС депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова. По ее словам, в Европе уже наблюдаются отдельные попытки восстановить контакты с Москвой.

В качестве примера она привела собственный визит, отметив, что подобные инициативы свидетельствуют о наличии интереса к диалогу. Лашшакова считает, что если заметных изменений не произойдет летом, то зимой европейские страны столкнутся с дополнительными вызовами, которые могут заставить пересмотреть подход к отношениям с Россией.

Особое внимание будет уделено стоимости энергоресурсов и электроэнергии. Она подчеркнула, что проблема может заключаться не столько в наличии необходимых ресурсов, сколько в их цене для потребителей и экономики стран ЕС. Именно энергетический фактор способен стать одним из стимулов для возобновления конструктивного диалога между европейскими государствами и Россией.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе нужно выделить одного представителя для переговоров с Россией по Украине. Она отметила, что использование различных недостаточно представительных форматов приводит только к «фрагментации, путанице и слабости».

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