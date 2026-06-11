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11 июня 2026 в 10:56

«Реальная проблема»: Мелони призвала ЕС выбрать переговорщика с Россией

Мелони: ЕС нужно выбрать одного представителя для переговоров с РФ по Украине

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европе нужно выделить одного представителя для переговоров с Россией по Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в палате депутатов национального парламента. Она отметила, что использование различных недостаточно представительных форматов приводит только к «фрагментации, путанице и слабости».

Реальная проблема заключается не в том, кто принадлежит к тому или иному формату, а в том, что ни один формат не обладает легитимностью, чтобы говорить от имени всей Европы, — отметила Мелони.

Премьер-министр подчеркнула, что переговорщик должен пользоваться доверием всех государств — членов ЕС.

Ранее специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что Европа занимает неразумную позицию, не начиная культурный диалог с Россией.

До этого эксперт РАН Владислав Белов усомнился в том, что бывшие федеральные канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шредер могли бы стать эффективными переговорщиками с Россией. По его мнению, вопрос заключается не столько в профессиональных качествах Меркель, сколько в том, насколько она может восприниматься всеми сторонами как нейтральный посредник.

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Джорджа Мелони
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