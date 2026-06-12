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12 июня 2026 в 06:51

Шведы нарушили границу с Россией необычным способом

Полиция Норвегии оштрафовала трех шведов за бросание камней через границу с РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Трем гражданам Швеции был назначен штраф после инцидента у границы с Россией, передает TV2. По данным полиции, они кидали камни через пограничную линию с территории Норвегии.

В полиции области Финнмарк сообщили, что нарушители были задержаны и привлечены к ответственности. Там уточнили, что каждому из них выписали штраф в размере 8 тыс. крон (около 27,5 тыс. рублей) за нарушение правил на границе.

Ранее сообщалось, что сотни людей скопились на эстонско-российской границе в Нарве, ожидая прохода иногда более суток. Заторы образуются именно на эстонской стороне из-за медленной работы местных служб, которые долго проверяют вещи, телефоны и кошельки.

Позже министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил: ускорить пересечение эстонско-российской границы через пункт пропуска «Нарва-1» сейчас невозможно. По его словам, длинные очереди связаны с усиленными проверками и действующими ограничениями.

Кроме того, Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

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