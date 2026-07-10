«Сильнейший лыжник мира»: Устюгова осыпали комплиментами в Норвегии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пользовался большим уважением в Норвегии, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт. Собеседник отметил, что россиянин всегда выделялся своей невероятной стойкостью, характером и бойцовскими качествами. Его потенциал позволял рассчитывать на большее количество золотых медалей, добавил Сальтведт.

Устюгова будут помнить как первого лидера нового поколения российских звезд лыжных гонок. В 2017 году он был, безусловно, сильнейшим лыжником мира, хотя довольно неожиданно не смог догнать Ханса Кристера Холунна в эстафете на чемпионате мира. После этого ему уже не удавалось на равных конкурировать с Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо, — рассказал собеседник.

Устюгов — один из самых титулованных лыжников России, олимпийский чемпион 2022 года в эстафете 4×10 км, двукратный чемпион мира 2017 года. В 2017 году он выиграл чемпионат мира в скиатлоне и командном спринте, а также стал победителем многодневки «Тур де Ски» сезона-2016/17. За карьеру спортсмен 15 раз побеждал на этапах Кубка мира, 22 раза поднимался на пьедестал в личных гонках.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет официально перераспределил награды Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Решение было принято после аннулирования результатов Устюгова за нарушение антидопинговых правил. Депутат Госдумы чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, завоеванную вместе с Устюговым.