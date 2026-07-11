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11 июля 2026 в 16:46

Администрация Трампа объявила охоту на ведьм после репортажа NYT о самолете

Журналистов New York Times вызвали в суд из-за статьи о новом самолете Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Администрация президента США Дональда Трампа вызвала в суд нескольких журналистов The New York Times после их репортажа о проблемах с безопасностью нового президентского самолета, подаренного Катаром, сообщает сама газета. Повестки были вручены в пятницу, 10 июля, и обязывают репортеров дать показания перед федеральным большим жюри на Манхэттене в среду.

Повестки, выданные в пятницу, призваны заставить журналистов дать показания перед федеральным большим жюри на Манхэттене в среду, — сообщает издание.

Аналитики уточнили, что некоторые повестки были доставлены на дом федеральными агентами. Юрист NYT Дэвид Маккроу назвал произошедшее атакой на свободу прессы. Белый дом и Минюст США на момент публикации не ответили на запросы о комментарии.

Самолет, о котором идет речь, поступил в эксплуатацию на прошлой неделе. В статье The New York Times утверждалось о технических неполадках и недостаточной защите от возможных угроз.

Также NYT сообщала, что новый самолет Трампа пока не оснащен системой защиты от ракетных угроз. Именно поэтому после саммита НАТО в Анкаре американский лидер воспользовался старым бортом.

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