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09 июля 2026 в 11:48

Журналисты подрались на пресс-конференции ЧМ по футболу

Репортеры из Франции и Марокко поругались на пресс-конференции ЧМ по футболу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Французский и марокканский репортеры поругались на пресс-конференции сборной Марокко, посвященной предстоящей встрече команды со сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, сообщил журналист Керри Хау в соцсети X. По его словам, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам Международной федерации футбола.

Конфликт разгорелся в начале мероприятия, когда игрок команды из Марокко Браим Диас отвечал на вопросы. В это время на задних рядах два репортера начали громко спорить друг с другом. Марокканский журналист заявил, что его ударил французский коллега.

До этого четыре болельщика получили огнестрельные ранения на востоке Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, завершившегося со счетом 2:3. Инциденты произошли в разных местах в радиусе нескольких километров.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента потребовали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с пересмотром красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогуна. Поводом для демарша послужила информация о личной просьбе американского лидера Дональда Трампа отменить дисквалификацию.

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