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09 июля 2026 в 09:25

Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа

Депутаты ЕП потребовали расследовать действия ФИФА после ситуации с Балогуном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Депутаты Европарламента потребовали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с пересмотром красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогуна, сообщает Politico со ссылкой на текст официального обращения. Поводом для демарша послужила информация о личной просьбе американского лидера Дональда Трампа отменить дисквалификацию.

Автором разосланного 27 европейским футбольным ассоциациям письма выступил депутат фракции «Обновляя Европу» Барри Эндрюс. В своем обращении он указал, что корректировка регламента в части дисциплинарных наказаний на стадии плей-офф не имеет прецедентов и нарушает базовые принципы честной игры.

Подписавшие документ парламентарии представляют шесть различных групп Европарламента. Согласно тексту письма, европейские футбольные федерации «обязаны требовать привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников ФИФА».

Инцидент произошел во время матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Балогун после контакта с защитником Тариком Мухаремовичем нанес сопернику удар шипами в заднюю поверхность ноги, за что был немедленно удален с поля. Впоследствии вердикт был пересмотрен. Источники связывают это решение с прямым обращением американского лидера.

Ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре 1/8 финала ЧМ-2026. Чиновники посчитали это уступкой президенту США Дональду Трампу.

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