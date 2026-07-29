В РФС заявили о невозможности проведения ЧМ по футболу без Европы Колосков заявил о невозможности проведения чемпионата мира по футболу без Европы

Проведение чемпионата мира по футболу невозможно без участия европейских сборных, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, УЕФА может поставить жесткую позицию в вопросе продажи доли прав на мундиаль.

Никакого чемпионата мира по футболу не будет, если УЕФА не будет участвовать. Все развалится. Это должны все понимать. Без европейских сборных не может быть чемпионата мира. До следующих выборов президента ФИФА слишком мало времени, и УЕФА не сумеет подготовить своего кандидата. Однако УЕФА может жестко поставить вопрос, что без их мнения такие решения нельзя принимать, и с ними нужно считаться, — сказал Колосков.

По информации The Telegraph, ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20–30%, новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. УЕФА выступила против и пригрозила бойкотом турнира.

Ранее Колосков заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино слишком увлекся вопросами коммерции, забыв про защиту интересов федераций и игроков. По его мнению, если организация не уладит вопрос с УЕФА, то «начнутся бунты».