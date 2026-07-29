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29 июля 2026 в 12:26

«Начнутся бунты»: почетный президент РФС о конфликте ФИФА и УЕФА

Колосков: УЕФА может взбунтоваться против президента ФИФА Инфантино

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Международная федерация футбола (ФИФА) и ее президент Джанни Инфантино слишком увлеклась вопросами коммерции, забыв про защиту интересов федераций и игроков, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, если организация не уладит вопрос с УЕФА, то «начнутся бунты». Колосков отметил, что пока слишком мало конкретики в вопросе о возможной продаже доли прав на чемпионаты мира.

За кем останется контроль? Кто будет составлять календарь чемпионатов мира, выбирать хозяев турниров, защищать интересы федераций, а самое главное игроков? Мне кажется, в ФИФА забыли про это. Эти вещи ушли на второй план. Все только коммерция и коммерция. Я думаю, Инфантино заблудился и надо его остановить, иначе начнутся бунты, — сказал Колосков.

По информации The Telegraph , ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20-30%, новой компании, которая будет контролировать чемпионат мира. УЕФА выступила против и пригрозила бойкотом турнира.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной сборной во время чемпионата мира 2026 года была частью скоординированной кампании. По словам главы государства, кампанию финансировали Демократическая партия США, а также правительства Бразилии и Мексики. Милей назвал происходящее «работой прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали».

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