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11 июля 2026 в 20:12

Начало матча женской Суперлиги «Зенит» — «Енисей» перенесли из-за непогоды

Женская команда ФК «Зенит» Женская команда ФК «Зенит» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Матч женского чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем» был отложен на 45 минут из-за погодных условий, сообщила пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале. Игра в Санкт-Петербурге изначально была запланирована на 19:00 мск, но из-за задержки стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

Ранее экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Англия является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Норвегии. При этом он не исключил, что исход встречи решится в дополнительное время или в серии пенальти.

Экс-тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высоко оценил уровень судейства на чемпионате мира по футболу — 2026. В разговоре с Metaratings он подчеркнул, что за счет новых правил сильно увеличилось количество игрового времени.

До этого сообщалось, что сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2026. Голы в матче забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й минуте.

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