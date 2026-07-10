Мостовой сделал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Англия — Норвегия

Англия является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Норвегии, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. При этом он не исключил, что исход встречи решится в дополнительное время или в серии пенальти.

Судя по всему, норвежская сказка закончится. Не будь Эрлинга Холанда, что сделала бы Норвегия против Бразилии? Бразильцы не забили пенальти, вратарь отразил выход один на один. Пять раз перешли центр поля и два гола забили благодаря Холанду. Этим и прекрасен футбол. Я думаю, что англичанам будет тяжело, но они небольшие фавориты. Может быть, не все закончится в основное время, — сказал Мостовой.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи — в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).

Ранее сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2026. Голы в матче забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й минуте.