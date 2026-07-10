Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу

Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в Фоксборо, штат Массачусетс, США.

Голы в матче забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й минуте. В полуфинале сборная Франции встретится с победителем поединка между Испанией и Бельгией, который состоится 10 июля. Матч следующей стадии с участием французов запланирован на 14 июля.

Ранее защитник сборной Парагвая Хуан Касерес заявил, что Килиан Мбаппе предложил ему поцеловать себя во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Встреча между командами завершилась победой французов с минимальным счетом — 1:0.

До этого депутаты Европарламента потребовали провести расследование в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с пересмотром красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогуна. Поводом для демарша послужила информация о личной просьбе американского лидера Дональда Трампа отменить дисквалификацию. Автором разосланного 27 европейским футбольным ассоциациям письма выступил депутат фракции «Обновляя Европу» Барри Эндрюс.