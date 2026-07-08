Стало известно, что Мбаппе сказал футболисту РПЛ в ответ на грубую игру

Стало известно, что Мбаппе сказал футболисту РПЛ в ответ на грубую игру Мбаппе предложил защитнику сборной Парагвая Касересу поцеловать себя на поле

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес заявил в эфире передачи «Коммент.Шоу», что форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе предложил ему поцеловать себя во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Встреча между командами завершилась победой французов с минимальным счетом — 1:0.

Может быть, ты меня уже поцелуешь? — сказал во время матча Мбаппе.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях заявил, что Мбаппе после окончания встречи обвинил сборную Парагвая в грязной игре. По словам лидера французской сборной, его команда готова ответить такими же неуважительными действиями.

Также сообщалось, что форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым за 56 лет футболистом, которому удалось забить семь мячей в первых четырех матчах чемпионата мира. Последним такого результата добивался немец Герд Мюллер на чемпионате мира 1970 года.

Кроме того, бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой назвал аргентинского форварда Лионеля Месси гениальным футболистом. По его словам, 39-летний футболист в одиночку вытащил свою команду в четвертьфинал мирового первенства.