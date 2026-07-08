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08 июля 2026 в 12:25

Мостовой назвал Месси гениальным футболистом после матча с Египтом

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Нападающий Лионель Месси в очередной раз показал, что является гениальным футболистом, заявил NEWS.ru экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. По его словам, форвард в одиночку вытащил свою команду в четвертьфинал чемпионата мира.

Египет пять раз перешел центр поля и забил два гола. Аргентинцы горели. Вы представляете, насколько Месси гениальный футболист? Все упирается в Месси. Если он решит, тогда Аргентина пройдет дальше. Швейцария — сильная сборная. Мы увидели это в матче с Колумбией. Гений Месси должен присутствовать в этом матче, — сказал Мостовой.

Сборная Аргентины одержала волевую победу над национальной командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. На 78-й минуте южноамериканская команда проигрывала со счетом 0:2, но перевернула игру благодаря Месси. Сначала он отдал голевую передачу на Кристиана Ромеро, затем забил сам, а решающий мяч на 92-й минуте на счету Энцо Фернандеса.

При этом в первом тайме Месси не реализовал пенальти. Таким образом, 39-летний аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в рамках одного чемпионата мира.

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