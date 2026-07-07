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07 июля 2026 в 21:05

Аргентина одержала волевую победу, проигрывая Египту 0:2 на 78-й минуте

Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом со счетом 3:2

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Сборная Аргентины одержала волевую победу над национальной командой Египта в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. На 78-й минуте южноамериканская команда проигрывала со счетом 0:2. Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» и завершилась со счетом 3:2.

Голы в составе африканской сборной забили Яссер Ибрахим (15-я минута) и Мостафа Зико (67-я). Действующие чемпионы мира ответили точными ударами Кристиана Ромеро (79-я), Лионеля Месси (83-я) и Энцо Фернандеса (90+2-я).

В первом тайме на 21-й минуте Месси не реализовал 11-метровый удар. Таким образом, 39-летний аргентинец стал первым игроком в истории, не забившим два пенальти в рамках одного чемпионата мира.

Также Месси стал первым футболистом, забившим в шести матчах плей-офф чемпионата мира подряд. Кроме того, суперзвезда футбола вышел в лидеры в списке лучших ассистентов турнира (9).

В четвертьфинале ЧМ-2026 аргентинцы сыграют с победителем пары Швейцария — Колумбия. Эти команды встретятся между собой в этот же день в Ванкувере.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира. Накануне подопечные Роберто Мартинеса уступили Испании в 1/8 финала со счетом 0:1.

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