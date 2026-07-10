Легенда «Локомотива» оценил уровень судейства на ЧМ-2026 Семин назвал великолепным уровень судейства на чемпионате мира по футболу

Экс-тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высоко оценил уровень судейства на чемпионате мира по футболу — 2026. В разговоре с Metaratings он подчеркнул, что за счет новых правил сильно увеличилось количество игрового времени.

На чемпионате мира судейство великолепное. Судят по-новому, не дают свистки для остановки, когда происходит имитация падения, имитация травмы и так далее. Количество игрового времени матча значительно увеличивается, — сказал Семин.

Ранее экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что Англия является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Норвегии. При этом он не исключил, что исход встречи решится в дополнительное время или в серии пенальти.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи — в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).