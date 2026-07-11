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11 июля 2026 в 17:52

Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране

Красный уровень опасности был введен в 37 департаментах Франции из-за жары

Фото: Aurelien Morissard/XinHua/Global Look Press
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В 37 из 96 департаментов на европейской территории Франции объявлен максимальный (красный) уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает национальная метеорологическая служба Météo-France. В 59 других департаментах действует предпоследний (оранжевый) уровень угрозы. Специалисты прогнозируют, что в отдельных регионах температура может подняться до 41 градуса.

Ранее сообщалось, что доля качественных посевов кукурузы во Франции из-за жары снизилась до 47% по итогам недели, завершившейся 6 июля. Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года. Состояние посевов ухудшилось на 10 процентных пунктов — ранее значение составляло 57%.

До этого французы подрались за кондиционеры и вентиляторы в магазине Lidl. Инцидент произошел перед новой волной аномальной жары во Франции. После драки к магазину вызвали полицию.

Кроме того, из-за аномальной жары в США этим летом погибли не менее 25 человек. Экстремальные температуры привели к масштабным перебоям в инфраструктуре. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Нью-Джерси, где за один день число погибших увеличилось с 19 до 22 человек. Также зафиксированы летальные исходы в Миссисипи и Иллинойсе.

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