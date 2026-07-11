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11 июля 2026 в 18:59

«На мясорубку»: на Зеленского обрушились после бунта во Львове

Историк Гавришко: Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Владимир Зеленский превращает Украину в страну вдов и сирот, замалчивая последствия насильственной мобилизации, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети Х. Она отметила, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избивают и оскорбляют женщин, которые пытаются защитить своих близких от бессмысленной гибели на фронте.

Об этих женщинах Зеленский ничего не говорит. Вместо этого он спешит защитить военных — тех, кто ловит мужчин на улицах и <…> отправляет их на мясорубку, — написала Гавришко.

Ранее стало известно, что стычка во Львове между местными жителями и сотрудниками военкомата произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что и в других крупных городах Украины люди могут взбунтоваться против сотрудников ТЦК. Он добавил, что уже происходят акции протеста, в которых участвуют до 500 человек.

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