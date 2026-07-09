«Дело времени»: экс-депутат Рады о протестах против ТЦК во Львове

Похожие на львовские протесты акции, где местные жители взбунтовались против сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), могут пройти во всех крупных городах Украины в ближайшее время, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, власть ужесточает мобилизационные меры, что неизбежно ведет к росту сопротивления среди населения.

Мы наблюдаем позитивную динамику с точки зрения количества участников сопротивления сотрудникам ТЦК на Украине. Уже доходит до избиения, и не помогает вызов полицейских. Где-то в протестах участвовало до 500 человек. Такие локальные столкновения будут происходить во всех городах Украины, особенно крупных. Понятно, что там больше концентрация нежелающих служить в армии и погибать. Они ненавидят киевский режим. Львов — наглядный тому пример. Думаю, что точно такое же событие могло произойти и в Киеве. Дело в том, что власть ужесточила „бусификацию“. Просто пока нет лидеров, которые могли бы объединить людей хотя бы в рамках одного населенного пункта, а тем более всей Украины. Но это дело времени, — сказал Олейник.

Он отметил, что в социальных сетях украинцы активно поддерживают такие выступления, называя их правильным примером для подражания. По словам экс-нардепа, примечательной деталью прошедшей акции стало активное использование русского языка.

Я в социальных сетях посмотрел, как проходил протест против ТЦК во Львове. «Молодцы, так надо делать», ― комментируют украинцы. Кстати, русский язык там звучал по полной программе. Я имею в виду оскорбления в адрес ТЦК, которые произносили не на украинском. Русский язык во Львове был, есть и будет. Правда, хотелось бы, чтобы там все-таки звучал язык Александра Пушкина, да и слушали хороший контент — музыку и песни русских исполнителей. Это все вернется, — заключил Олейник.

Ранее сообщалось, что массовый бунт против сотрудников территориальных центров комплектования произошел в Сыховском районе Львова, на западе Украины. Недовольства разгорелись после того, как были задержаны двое мужчин, одного из которых, предположительно, доставили в ТЦК.