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11 июля 2026 в 18:07

В Верховной раде заявили о снижении темпов мобилизации

Депутат Рады Костенко: темпы мобилизации на Украине начали проседать

Сотрудники ТЦК Украины Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Темпы мобилизации на Украине в последние месяцы значительно снизились после заявлений властей о планах реформировать процесс призыва, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко в интервью украинскому изданию «Говорит великий Львов». По его словам, люди перестали идти в военкоматы, ожидая новых правил.

У нас была хорошая мобилизация. И после заявлений, что будут снова реформы, мы увидели, как она на последних месяцах начала проседать. Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что, возможно, нас это не будет касаться или, возможно, приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать, — сказал Костенко.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что бунт во Львове против действий территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) является важным маркером состояния украинского общества. По его словам, стремление к евроинтеграции свелось к желанию как можно скорее сбежать за границу, чтобы уклониться от мобилизации.

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