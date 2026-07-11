Бунт во Львове против действий территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) является важным маркером состояния украинского общества, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, стремление к евроинтеграции свелось к желанию как можно скорее сбежать за границу, чтобы уклониться от мобилизации.

Это очень важный и точный маркер того, в каком состоянии находится украинское общество. Оно деморализовано и утратило целеполагание, — сказал Константинов.

Ранее стало известно, что стычка во Львове между местными жителями и сотрудниками военкомата произошла из-за силовой мобилизации. В ней участвовали более 200 человек. Позднее сообщалось, что зачинщиком конфликта оказался сотрудник военкомата и по совместительству тренер по единоборствам Роман Удут, который вместе с коллегами ударил мужчину.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что и в других крупных городах Украины люди могут взбунтоваться против сотрудников ТЦК. Он добавил, что уже происходят акции протеста, в которых участвуют до 500 человек.