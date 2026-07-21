Экс-депутат Рады предположил, к чему приведут бунты против ТЦК на Украине

Экс-депутат Рады предположил, к чему приведут бунты против ТЦК на Украине Экс-депутат Рады Олейник: бунты против ТЦК разрушат Украину изнутри

Вероятность полноценного мятежа на Украине становится все выше из-за бунтов против беспредела территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, для России в этом есть определенная выгода — Украина сама себя разрушит изнутри.

Задача РФ сейчас — не останавливаться, не давать украинским войскам передышки, не идти с Киевом на мир. Рано или поздно Украина сама себя разрушит изнутри, — подчеркнул он.

Олейник не сомневается, что противостояние украинского населения с ТЦК будет усиливаться. Ситуацию могут усугубить действия Киева, который не намерен смягчать мобилизационную политику, уверен эксперт.

Власти Украины не могут соблюдать хотя бы видимость законности, потому что в ВСУ — острая нехватка личного состава. А значит, зверства ТЦК будут только усиливаться. Но чем сильнее действие, тем сильнее противодействие — это закон природы, — заметил бывший нардеп.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил, что украинское общество находится на грани силового противостояния с властями. Причиной он назвал насильственную мобилизацию.