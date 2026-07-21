Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 15:57

Экс-депутат Рады предположил, к чему приведут бунты против ТЦК на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: бунты против ТЦК разрушат Украину изнутри

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вероятность полноценного мятежа на Украине становится все выше из-за бунтов против беспредела территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, для России в этом есть определенная выгода — Украина сама себя разрушит изнутри.

Задача РФ сейчас — не останавливаться, не давать украинским войскам передышки, не идти с Киевом на мир. Рано или поздно Украина сама себя разрушит изнутри, — подчеркнул он.

Олейник не сомневается, что противостояние украинского населения с ТЦК будет усиливаться. Ситуацию могут усугубить действия Киева, который не намерен смягчать мобилизационную политику, уверен эксперт.

Власти Украины не могут соблюдать хотя бы видимость законности, потому что в ВСУ — острая нехватка личного состава. А значит, зверства ТЦК будут только усиливаться. Но чем сильнее действие, тем сильнее противодействие — это закон природы, — заметил бывший нардеп.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил, что украинское общество находится на грани силового противостояния с властями. Причиной он назвал насильственную мобилизацию.

Европа
Украина
ТЦК
бунты
Кристина Воронина
К. Воронина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер Дмитрий Поднозов
Военкор рассказал о взломе российским оператором украинского дрона
Москвичку оштрафовали за видео, на котором к ней домогался фетишист
Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета
Криминалист оценил, полезен ли тюремный контент
Рязанская полиция задержала оператора сбития дрона ВСУ
Госдума законодательно усилила госконтроль за оборотом зерна
Названы категории россиян, которым с августа повысят пенсии
Названа причина смерти фитнес-блогера Иванова в 37 лет
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков
Инфекционист ответила, где можно заразиться стафилококком
Россиянам дали советы, как обезопасить дорогие посылки
Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины
Элиту нацгвардии Украины поймали на закупке элитной недвижимости
Белгородские бизнесмены получили срок за контрабанду военной техники
«Не верю»: депутат о реакции ООН на удары ВСУ по складам Wildberries
Минтранс запретил стоянку в незащищенных ПВО местах у двух портов
У Зеленского появился конкурент на место президента
Володин сообщил об искоренении браков мигрантов с 80-летними женщинами
Новак рассказал, как меняется ситуация с топливом в России
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.