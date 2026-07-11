«Позор виновным»: Навроцкий дал обещание в День памяти жертв Волыни Навроцкий: поляки не забудут преступлений украинских националистов

Польша не забудет преступлений украинских националистов, заявил президент Кароль Навроцкий по случаю годовщины массового убийства поляков в 1943 году. Обращение главы государства зачитал его советник Дариуш Дудек. Навроцкий отметил, что Варшава будет добиваться от Киева осуждения виновных в Волынской резне, передает PAP.pl.

Пока Польша будет существовать, пока будут жить поляки, не исчезнет память о жертвах и о позоре виновных, — отметил глава государства.

Ранее Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у президента Украины Владимира Зеленского в ответ на переименование одного из подразделений ВСУ в честь украинских националистов, виновных в Волынской резне. Политик объяснил, что «болевой порог» его страны был превышен.

Также сообщалось, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.