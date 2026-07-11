Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на российский регион Три человека получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В результате атак ВСУ на Белгородскую область три человека получили ранения, сообщил оперштаб региона в МАКСе. В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома.

Мужчина получил слепые осколочные ранения живота и спины. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно, — говорится в сообщении.

В районе хутора Первомайского в Волоконовском округе беспилотник атаковал служебный микроавтобус. Двое пострадавших были доставлены в Валуйскую ЦРБ. У мужчины травматическая ампутация руки и осколочные ранения спины. Женщина получила осколочные ранения ноги.

Нападению БПЛА также подвергся один корабль в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб матрос технического судна. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что других пострадавших не было, и выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.