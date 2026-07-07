Власти раскрыли ужасающие детали новой атаки ВСУ Пасечник: мужчина погиб после удара БПЛА по автомобилю в ЛНР

В Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине, в результате чего трое сотрудников коммунальной службы получили ранения.

Украинский БПЛА ударил по автомобилю марки «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе. Ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб. Выражаю глубокие соболезнования семье, — заявил глава ЛНР.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в городе Кременная Луганской Народной Республики в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель. Он отметил, что целью атаки стал гражданский автомобиль.

Кроме того, начальник департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко сообщил, что за последний месяц атаки беспилотников ВСУ привели к гибели пятерых человек в Луганской Народной Республике. Еще 95 человек пострадали в результате ударов украинских дронов.