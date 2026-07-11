Лихач на Skoda врезался в столб и загорелся

Лихач на Skoda врезался в столб и загорелся Иномарка врезалась в столб и загорелась посреди дороги в Казани

В Казани молодой автомобилист на Skoda Rapid не сумел вписаться в дорожный поворот на скорости и врезался в столб, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в МАКСе. После этого иномарку охватило пламя.

Первыми на помощь пострадавшим оперативно бросились неравнодушные прохожие и водители других проезжавших мимо автомобилей. Очевидцы происшествия своими силами быстро локализовали опасное возгорание, после чего прибывшие медики экстренно госпитализировали водителя и его пассажиров в больницу.

Несмотря на относительно небольшой возраст, 23-летний водитель уже имел солидный стаж управления машиной, который составлял пять лет. Согласно предварительным данным ведомства, к аварии привело грубое превышение скоростного режима.

До этого в Татарстане съехал в кювет и перевернулся пассажирский междугородний автобус. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.