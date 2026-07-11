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11 июля 2026 в 17:35

«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева

Мендель: тема Украины на саммите НАТО практически не поднималась

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский на саммите НАТО в Анкаре Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вопрос Украины на саммите НАТО в Анкаре практически не поднимался, заявила бывшая пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х. По ее словам, тема была сведена к пустым фотосессиям и бессмысленным обещаниям.

Главная проблема всего форума НАТО, по крайней мере в отношении Украины, заключается в его полной пустоте. Ничего существенного не было сказано о конфликте или будущем Украины — только пиар, — написала Мендель.

Ранее сообщалось, что на ситуацию с урегулированием конфликта на Украине повлияет будущее Донбасса и во многом позиция Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. Эскалация возникает по той причине, что в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.

До этого постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против Москвы. Он уточнил, что вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против Москвы.

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Украина
Юлия Мендель
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