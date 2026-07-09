В ОБСЕ назвали НАТО и ЕС агрессорами в отношении России Полянский: НАТО и ЕС уже не скрывают агрессивных намерений против России

НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против России, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. По его словам, которые приводит РИА Новости, он вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против РФ, поскольку его западные коллеги с каждым днем дают для этого все больше поводов.

Вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую НАТО и Европейский союз ведут против нашей страны, поскольку поводов для этого западные коллеги с каждым днем дают нам все больше и больше. Своих агрессивных намерений по отношению к России оба упомянутых русофобских объединения уже не скрывают, — сказал Полянский.

Дипломат также привлек внимание к недавнему интервью президента Финляндии Александра Стубба, в ходе которого финский лидер открыто признал, что все лидеры стран НАТО одобряют удары ВСУ вглубь российской территории.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс запускает масштабные воздушные маневры Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.