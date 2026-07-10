В Европе назвали регион, который решит исход украинского конфликта Politika: будущее Донбасса решит исход конфликта на Украине

Будущее Донбасса окажет влияние на завершение конфликта на Украине, пишет сербская газета Politika. Авторы также упомянули Запад, который не остается в стороне и способствует эскалации.

Для Киева и Москвы Донбасс — один из важнейших участков, его участь во многом определит дальнейшую судьбу вооруженного конфликта, а точнее его неминуемого завершения, — сказано в статье.

В материале отмечается, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине во многом зависит от позиции Запада, который продолжает поставлять Киеву оружие и оказывать политическую поддержку. По данным издания, в противостояние с Россией вмешиваются Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон.

Киев никогда не действовал самостоятельно, и весь процесс — попытка еще больше приблизить НАТО к российским границам, — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.