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10 июля 2026 в 13:01

Песков раскрыл принцип расширения буферной зоны на границе с Украиной

Песков: Россия расширяет буферную зону в ответ на эскалацию Киева

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Россия продолжает создавать более широкую зону безопасности по мере того, как Киев пытается эскалировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Россия сохраняет открытость к политико-дипломатическому урегулированию, однако в настоящее время переговорный процесс невозможен из-за нежелания Киева вести диалог, передает РИА Новости.

Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент [России Владимир] Путин, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что размер буферной зоны на границе будет зависеть от интенсивности атак ВСУ на Россию. Он подчеркнул, что эскалация может привести к продлению спецоперации и созданию более широкой буферной зоны для защиты граждан. Представитель Кремля отметил, что попытки Киева обострить конфликт вызовут ответные действия Москвы, и продолжение обстрелов гражданских объектов лишь усилит решимость России защищать своих граждан и расширять подконтрольные территории.

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