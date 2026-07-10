Россия продолжает создавать более широкую зону безопасности по мере того, как Киев пытается эскалировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Россия сохраняет открытость к политико-дипломатическому урегулированию, однако в настоящее время переговорный процесс невозможен из-за нежелания Киева вести диалог, передает РИА Новости.

Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент [России Владимир] Путин, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что размер буферной зоны на границе будет зависеть от интенсивности атак ВСУ на Россию. Он подчеркнул, что эскалация может привести к продлению спецоперации и созданию более широкой буферной зоны для защиты граждан. Представитель Кремля отметил, что попытки Киева обострить конфликт вызовут ответные действия Москвы, и продолжение обстрелов гражданских объектов лишь усилит решимость России защищать своих граждан и расширять подконтрольные территории.