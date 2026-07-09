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09 июля 2026 в 12:38

Песков раскрыл, чем Россия ответит на удары Украины

Песков: рост числа ударов ВСУ вынуждает Россию расширить зону безопасности

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Масштабы будущей буферной зоны на границе напрямую зависят от интенсивности ударов ВСУ по российской территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал недавнее высказывание американского лидера Дональда Трампа о том, что атаки Украины якобы способны приблизить мирное урегулирование кризиса, передает пресс-служба Кремля.

Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую буферную зону, — объяснил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что любые попытки эскалации конфликта со стороны Киева лишь приведут к закономерным ответным шагам со стороны Москвы. По словам Пескова, продолжение обстрелов гражданских объектов не заставит Россию отступить, а лишь вынудит расширить подконтрольный ей кордон для защиты своих граждан.

В Кремле также отметили, что видят «некую двойственность» в позиции Соединенных Штатов. По словам Пескова, Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву, но и сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

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