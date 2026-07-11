Умерла актриса из «Звездного пути»

Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в культовом сериале «Звездный путь», скончалась в возрасте 93 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter. Информацию о смерти знаменитости подтвердила ее подруга Карлотта Глакин. По ее словам, Бауэр умерла еще 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе, однако известно об этом стало только сейчас.

Бауэр активно снималась в кино и на телевидении с 1960-х по 1980-е годы. Она сыграла в эпизоде знаменитого сериала «Сумеречная зона», а также исполнила роль в фильме ужасов «Выпускной». Однако наибольшую известность ей принесла роль злодейки Сильвии в эпизоде «Кошачья лапа» второго сезона «Звездного пути» 1967 года.

Ранее стало известно о смерти итальянского певца Пеппино Ди Капри. Он скончался в возрасте 86 лет. За десятилетия творческой карьеры артист стал одним из самых узнаваемых исполнителей неаполитанской песни и итальянской эстрады.

До этого сообщалось, что британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. Исполнительница ушла из жизни в португальской больнице, где проходила лечение.