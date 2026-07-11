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11 июля 2026 в 10:23

Умер популярный итальянский певец

Итальянский певец Пеппино Ди Капри ушел из жизни в 86 лет

Пеппино Ди Капри Пеппино Ди Капри Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Итальянский певец Пеппино Ди Капри скончался в возрасте 86 лет, передает Rainews24. За десятилетия творческой карьеры он стал одним из самых узнаваемых исполнителей неаполитанской песни и итальянской эстрады.

Как отметил музыкальный критик Франко Скипани, Ди Капри привнес в итальянскую музыку нью-йоркские ритмы и сценический образ рок-н-ролльного исполнителя Бадди Холли. Творческий путь артиста начинался с джазовых композиций и твиста, а одной из первых заметных работ стала песня Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году для фильма Il sorpasso.

С 1967 по 2005 год Ди Капри 15 раз выступал на фестивале в Сан-Ремо. Дважды побеждал на этом конкурсе: в 1973 году с песней Un grande amore e niente più и в 1976-м с композицией Non lo faccio più.

Ранее сообщалось, что британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. Исполнительница ушла из жизни в португальской больнице, где проходила лечение. Семья и представители Тайлер призвали общественность уважать их право на частную жизнь и пообещали предоставить дополнительные сведения позже.

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