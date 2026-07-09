Умерла знаменитая британская певица Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни

Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет, сообщил BBC. Исполнительница ушла из жизни в португальской больнице, где проходила лечение.

Певица, известная такими хитами, как Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It's a Heartache, скончалась в возрасте 75 лет, — говорится в публикации.

Семья и представители Тайлер призвали общественность уважать их право на частную жизнь. Они пообещали предоставить дополнительные сведения позже.

До этого артистка перенесла экстренную операцию в Португалии. Медики прогнозировали полное выздоровление, несмотря на тяжелое состояние артистки.

Ранее ушел из жизни британский рок-музыкант Джо Мерфи. Он был участником поп-панк-группы Koopa, получившей известность в 2007 году. Коллектив стал первым в истории, чья песня, выпущенная исключительно в интернете без поддержки звукозаписывающего лейбла, вошла в британский чарт Top 40 UK Singles Chart.

Также сообщалось, что турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет от алкогольного отравления. Такое заключение сделала судебно-медицинская экспертиза. Актриса известна своими ролями в сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».