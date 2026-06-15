«Больше не в коме»: знаменитая британская певица пришла в себя

«Больше не в коме»: знаменитая британская певица пришла в себя Британская певица Тайлер очнулась после искусственной комы в Португалии

Британская певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы, сообщает газета Sun со ссылкой на ее представителя. Артистка перенесла экстренную операцию в Португалии.

Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно, — уточнил собеседник издания.

При этом звезда продолжает находиться в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге Португалии. Медики прогнозируют полное выздоровление, несмотря на тяжелое текущее состояние артистки, сообщили в газете.

Ранее американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.