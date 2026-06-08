Автора хитов для мировых поп-звезд нашли мертвым

Британского музыканта и автора песен Талай Райли убили в Лондоне, на его теле обнаружили ножевые ранения, сообщает издание Standard. Он сотрудничал с рядом известных исполнителей, включая певиц Бритни Спирс и Дуа Липу.

Талай Райли, 35 лет, был найден по адресу в Сильвертауне, восточный Лондон, около 09:00 в пятницу с ножевыми ранениями , — говорится в сообщении.

На музыкальном сервисе Spotify Талая Райли ежемесячно слушали около 76 тыс. человек. Он гастролировал по Великобритании и США вместе с такими исполнителями, как Скепта, Ушер и Трэй Сонгз, а также писал песни для ряда известных артистов, включая Джесси Джей, Элли Голдинг, Игги Азалию и Крейга Дэвида.

Ранее пропавший в Ленинградской области клавишник Евгений Сокун был найден мертвым. Утром 6 июня в районе Финского залива у поселка Приморское обнаружили два тела. Погибшими оказались 63-летний музыкант из кавер-группы «Ностальгия» и 61-летняя женщина.

До этого сообщалось, что тело пропавшего актера Netflix Стюарта Маклина нашли в Канаде. Его останки обнаружили в том же районе, где жил артист.